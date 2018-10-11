В ПАСЕ предложили защититься от российской делегации костюмами химзащиты

25 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали резолюцию об выделении депутатам средствам химической защиты в случае возвращения России в ПАСЕ. Об этом пишет «Европейская правда».

Соответствующий проект под названием «Меры по противодействию возвращению России» был инициирован представителем украинской делегации Алексеем Гончаренко. «Учитывая шаги, которые могут привести к возвращению в ПАСЕ парламентской делегации Российской Федерации, а также учитывая недавние события в Солсбери, Великобритания, мы предлагаем Ассамблеи изменить свой регламент, обеспечив членов ПАСЕ средствами защиты от химического и радиоактивного воздействия на время проведения следующих сессий ассамблеи», — указано в документе. В поддержку резолюции выступили делегаты из Украины, Великобритании, Эстонии, Финляндии, Швеции и Грузии.

Бумага была передана в секретариат ассамблеи. В регистрации проекта было отказано, поскольку он не был оформлен надлежащим образом.

9 октября Гончаренко во время выступления в ПАСЕ надел резиновые перчатки. Так он хотел показать, что защищается от «токсичной России».

10 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если Москва не внесет взносы в бюджет организации. «Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет», — сказал он.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с РФ. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права. 30 июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации.

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