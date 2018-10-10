Совет Европы пригрозил исключить Россию

Участие России в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если Москва не внесет взносы в бюджет организации. Об этом заявил Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд, передает «Европейская правда».

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции, — заявил он. — Два года российских неплатежей будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью о дополнительных санкциях».

Помимо этого, Ягланд впервые публично предположил, что Россия может покинуть СЕ, до этого он всячески исключал такой вариант развития событий. «Если станет ясно, что Россия выходит, то я немедленно предложу Комитету министров откорректированный бюджет Совета Европы», — пояснил он.

9 октября ПАСЕ приняла решение не обсуждать доклад по полномочиям делегаций на текущей сессии и вернуть его в профильную комиссию. Сам документ предполагает внесение изменений в регламент ассамблеи, которые могли бы открыть дорогу к восстановлению полноценного участия российской делегации в ПАСЕ.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с РФ. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права. 30 июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации.

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