Депутатам Госдумы предложили поделиться на шесть полов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила российской делегации приглашение, в котором представителей Госдумы предложили поделить на шесть полов. Об этом сообщил вице-спикер Думы Петр Толстой, передает «Интерфакс».

В документе указаны критерии формирования делегации, связанные как с фракционным принципом, так и с «менее известным принципом равноправия полов», рассказал Толстой. «Полов указано шесть», — добавил представитель российского парламента.

По словам вице-спикера, для российских депутатов такая сфера еще мало изучена, и они, в свою очередь, намерены постигнуть передовой европейский опыт. Конкретизировать пункт приглашения Толстой не стал, пояснив лишь, что «если один член парламента, неважно из какой фракции, является представителем такого отдельного как бы пола, он должен быть представлен в делегации».

В октябре сообщалось, что несколько членов Совета Европы подписали резолюцию о выделении депутатам средств химической защиты в случае возвращения России в ПАСЕ.

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с РФ. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы нарушили нормы международного права. 30 июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации.

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