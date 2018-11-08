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Генсек Совета Европы забеспокоился о Ruxit

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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил беспокойство, что Евросоюз может столкнуться не только с Brexit, но и с Ruxit. Слова политика, прибывшего в Финляндию на переговоры с главой МИД страны Тимо Сойни, передает газета Yle.

«В дополнение к выходу Великобритании из Евросоюза нам грозит выход России из Совета Европы. Последствием этого может стать ухудшение ситуации с правами человека как в России, так и в Европе», — сказал он.

В свою очередь, Сойни заявил, что постарается сделать все от него зависящее, чтобы решить проблему с нежеланием России платить членские взносы в СЕ. «Когда вы являетесь членом организации, вы также должны платить взносы. Это относится ко всем. Если вы не платите, вы не можете получить преимущества членства», — отметил финский дипломат.

16 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал, что Россия добровольно покинет Совет Европы, если на ее исключении будут настаивать делегации из других стран. «Мы им такой радости не доставим — уйдем сами. Потому что ради удовлетворения амбиций неких политиканов в нескольких столицах Европы разрушать общеевропейскую организацию неприемлемо», — сказал он. Лавров напомнил, что Москва предупреждала о планах заморозить внесение взносов в Совет Европы, «потому что без представительных возможностей, без возможности излагать свою позицию оплачивать русофобские мероприятия, наверное, было бы просто несерьезно для России, да и для любого государства».

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с РФ. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права.

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