Лавров пригрозил лишить Совет Европы радости

Россия добровольно покинет Совет Европы, если на ее исключении будут настаивать делегации из других стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews, стенограмма выступления опубликована на сайте МИД.

«Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим — уйдем оттуда сами. Потому что ради удовлетворения амбиций неких политиканов в нескольких столицах Европы разрушать общеевропейскую организацию неприемлемо», — сказал он.

«Не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран», — резюмировал Лавров.

Лавров напомнил, что Москва предупреждала о планах заморозить внесение взносов в Совет Европы, «потому что без представительных возможностей, без возможности излагать свою позицию оплачивать русофобские мероприятия, наверное, было бы просто несерьезно для России, да и для любого государства».

10 октября Генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что участие России в уставных органах Совета Европы будет прекращено, если Москва не внесет взносы в бюджет организации: «Два года российских неплатежей будут в июне следующего года. И я считаю, что после этого Комитет министров не просто может, а должен применить статью о дополнительных санкциях».

Российская делегация была лишена права голоса, права участия в заседании уставных органов и возможности участия в мониторинговой деятельности ассамблеи в апреле 2014 года — после воссоединения Крыма с РФ. В ПАСЕ посчитали, что действия Москвы стали нарушением норм международного права. 30 июня 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров уведомил Ягланда о заморозке уплаты взноса за 2017 год до восстановления полномочий российской делегации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!