В Совете Европы назвали сумму долга России

Россия должна выплатить Совету Европы около 60 миллионов евро. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген, передает РИА Новости.

Отмечается, что ранее о такой же сумме говорил глава МИД Финляндии Тимо Сойни. По его словам, Хельсинки рассчитывают найти компромисс по возвращению России к работе Совета и по выплате долга Москвы.

В апреле 2014 года российская делегация была лишена основных полномочий из-за событий в Донбассе и Крыму. РФ лишили права голоса и участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях.

30 июня глава МИД России Сергей Лавров уведомил генсека СЕ Турбьерна Ягланда о заморозке уплаты взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ. При этом подчеркивалось, что Россия продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям СЕ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что решение Москвы о приостановке уплаты взноса в Совет Европы свидетельствует о недопустимости сложившейся ситуации в Парламентской ассамблее СЕ.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!