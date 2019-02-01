Россия собралась потребовать от ПАСЕ 10 миллиардов рублей

Россия может потребовать от Паламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вернуть уплаченные взносы. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володил в эфире телеканала «Россия 24».

Речь идет о взносах на сумму 10 миллиардов рублей, которые были уплачены с 2014 по 2017 год, хотя Россия была лишена права голоса в ПАСЕ после присоедиения Крыма.

«Хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея возвратила России средства. Это деньги большие. <...> Нам эта сумма, конечно, нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами, обществом и государством», — сказал Володин.

Политик отметил, что устав Совета Европы предусматривает равноправие всех ее членов, тогда как Россия оказалась лишена голоса в ПАСЕ в нарушение норм международного права. По его словам, необходимо защитить права национальной делегации, которую отстранили от работы ассамблеи, и поставить вопрос о возврате взносов с 2014 года.

В январе 2019 года Россия отказалась направлять свою на январскую сессию ПАСЕ, поскольку в регламенте ассамблеи отсутствуют поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации, на которых настаивала Москва.

Россия была лишена основных полномочий в организации в апреле 2014 года из-за событий на востоке Украины и в Крыму. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжают действовать: российская делегация лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса до восстановления полномочий своей делегации.

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