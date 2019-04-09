Скабеевой пригрозили «серьезным разговором» в ПАСЕ

Ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой вероятно вынесут предупреждение в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также проведут с ней профилактическую беседу. Об этом заявил вице-президент ведомства, украинский депутат Владимир Арьев в эфире телеканала «Прямой».

Как сказал Арьев, со Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» о ее поведении на сессии ПАСЕ, а также правилах поведения журналистов на подобных мероприятиях. Кроме того, по мнению депутата, телеведущей «очевидно» сделают предупреждение.

В то же время Скабеева в своем Telegram-канале назвала эту информацию «ложью и провокацией». Она отметила, что поведение украинской делегации вызвало в ПАСЕ «негодование и раздражение», и его рассматривали на комиссии по этике. «Украинскую делегацию действительно попросили взять себя в руки», — заключила она.

Конфликт между украинским депутатом Бориславом Березой и Ольгой Скабеевой произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко на сессии ПАСЕ в январе. Депутат оттолкнул журналистку, после чего Скабеева попросила Березу объясниться. В ответ он начал ее оскорблять.

Это не первый случай, когда Скабеева сталкивается с неординарной реакцией украинских депутатов на попытку взять у них интервью. В октябре 2018 года украинские политики спели гимн своей страны, когда журналистка пыталась сделать репортаж с ними.

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