Скабеева высказалась о травле

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева заявила, что ей отрадно лидерство в «Рейтинге травли». Цитату журналистки приводит сайт канала RT, который заказывал этот рейтинг у компании «Крибрум».

Скабеева уточнила, что ничего не знает о травле. Ведущая добавила, что для нее такие списки составлять слишком поздно, так как все существенные атаки на нее остались в прошлом.

По мнению Скабеевой, основной шквал несправедливых высказываний в ее адрес она переживала в 2011-2012 годах. Сейчас она «менее чувствительна» к подобным явлениям. «Неплохо ко всему адаптировалась», — добавила журналистка.

Также Скабеева рассказала, что чаще обращает внимание на телевизионные рейтинги. Она отметила, что ток-шоу «60 минут», которое она ведет, является одним из наиболее популярных на российском ТВ.

Ранее пользователи сети возмутились дорогой одеждой Скабеевой, в которой она появилась в кадре. Они отметили, что пара обуви на ногах ведущей стоит около 70 тысяч рублей. Тогда же они обвинили ее в отсутствии чувства стиля.

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