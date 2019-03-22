Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

60 минут / YouTube

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева представила шуточное видео о готовности баллотироваться в президенты Украины. Предвыборный ролик был встроен в трансляцию программы «60 минут» на YouTube.

Российская телеведущая записала обращение в студии передачи «60 минут». В нем она в желтом пиджаке стоит на фоне флага Украины. «Подниму село, остановлю войну, сохраню флот, дам тепло и свет в каждое село! Кто, если не я?» — говорит она на украинском языке.

Скабеева заявила, что записала ролик, так как жители Украины не видят достойного кандидата на должность президента страны. Она сослалась на данные американской компании по изучению общественного мнения Gallup. «Всего 12 процентов украинцев доверяют президентским выборам», — сказала Скабеева.

Согласно данным на сайте Gallup от 21 марта, лишь 12 процентов жителей Украины верят в честность выборов, что меньше, чем в 2014 году — тогда голосованию доверяли 26 процентов респондентов.

Регистрация кандидатов в президенты Украины закончилась в начале февраля. По данным сайта украинской Центральной избирательной комиссии, подача документов была возможна до 3 февраля включительно.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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