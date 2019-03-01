Ведущую «России 1» пристыдили за незнание русской классики

Ведущая ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева по ошибке приписала авторство романа «Молодая гвардия» Михаилу Булгакову. Инцидент произошел в вечернем эфире программы 28 февраля, запись доступна на YouTube.

Темой выпуска стал законопроект, утверждающий украинский язык в качестве государственного на территории Украины. Ведущая заявила, что в таком случае местные драматурги могут перевести тексты известных театральных постановок.

«Интересно, как в этой связи будет выглядеть, например, постановка в Театре русской драмы. Наверное, "Молодая гвардия" Булгакова или "Вишневый сад" Чехова теперь будут смотреться весело и забавно», — сказала Скабеева.

Пользователи Twitter уличили журналистку в невежестве и высмеяли ее. «А вы знали, что роман "Молодая гвардия" написал Булгаков?» — уточнила девушка под ником Lana_Schematic.

Одна из ее подписчиц предположила, что речь шла о пьесе Булгакова «Белая гвардия». «Но я думаю, она все равно не разбирается», — заключила она. Ее поддержали другие юзеры, заметив, что Скабеева вряд ли читала эти произведения. «Уровень ее развития давно известен», — заключили они.

Ряд пользователей поразились тому, что телеведущая слабо разбирается в произведениях, входящих в школьную программу. «Такое впечатление, что редакторы, пишущие ей текст, стебутся над ней», — предполагали они.

«Молодая гвардия» — роман писателя Александра Фадеева о юных партизанах из города Краснодон. «Белая гвардия» — произведение Михаила Булгакова о Гражданской войне. Действие обоих произведений происходит на территории Украины.

Ранее Скабеева опровергла слухи о том, что ее зарплата составляет несколько миллионов рублей в месяц. Она назвала эту цифру не имеющей «ничего общего с реальностью».

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