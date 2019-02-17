Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала

Телеведущий Евгений Попов прокомментировал полутораминутное молчание в эфире украинского телеканала «Прямий» («Прямой»). Он заявил в своем Telegram-канале, что репортеры просто вырезали его ответ.

«Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире», — написал Попов.

Ранее сообщалось, что он полторы минуты помолчал в эфире «Прямого». Журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец спросили, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Журналисты, вероятно, встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, откуда Попов 16 февраля анонсировал репортаж с кадрами с президентом Украины Петром Порошенко. Охранник политика вцепился в руку корреспондента и оттолкнул его.

Попов и Скабеева в браке с 2013 года. С сентября 2016-го они совместно ведут ток-шоу «60 минут» на «России 1».

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