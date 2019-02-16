Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала

Журналисты украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петр Залмаев и Тарас Березовец обратились за комментарием к ведущему ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгению Попову на тему того, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Попов так и не ответил им, промолчав полторы минуты.

Залмаев напомнил российскому журналисту, что за Скабееву вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, призвавший защитить честь ведущей перед ее обидчиком, депутатом Верховной Рады Бориславом Березой. «Вопрос теперь за вами: собираетесь ли вы это делать?» — спросили Попова. Тот уткнулся в мобильный телефон и лишь на секунду взглянул на камеру.

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«Когда вы собираетесь защищать честь своей жены, которую в том числе обвинили в том, что ее рот является сливным бачком? Вы будете отвечать нам, чтобы вас услышали украинские телезрители?» — настаивал украинский журналист. Попов молча продолжил смотреть в телефон.

Березовец предположил, что «Попов, очевидно, поражен тем уровнем цинизма, который демонстрируют украинские медиа» и вновь предложил собеседнику дать комментарий, пообещав, что ответ пойдет в эфир без какого-либо монтажа, однако россиянин снова промолчал.

Журналисты, вероятно, встретились в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, откуда Попов 16 февраля анонсировал репортаж с кадрами с президентом Украины Петром Порошенко. Охранник политика, как утверждают издания медиахолдинга ВГТРК, вцепился в руку корреспондента «России 1» и оттолкнул его.

Попов и Скабеева в браке с 2013 года. С сентября 2016-го они совместно ведут ток-шоу «60 минут» на «России 1».

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