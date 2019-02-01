Толкнувший Скабееву украинский депутат испугался угроз Кадырова

Депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза снова прокомментировал угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова после того, как толкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву в кулуарах ПАСЕ в Страсбурге. Он заявил, что слова защитника корреспондентки о «звонкой оплеухе» могут представлять реальную опасность, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Прямой».

«Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — сказал парламентарий.

Он добавил, что украинские правоохранители не отнеслись всерьез к словам Кадырова, поэтому не предоставили ему охрану. Просить об этом Береза не собирается, он намерен и дальше спокойно перемещаться по городу на личном и общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что угрозы Кадырова депутата Рады не испугали.

Конфликт между Березой и Скабеевой произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Депутат оттолкнул журналистку, после чего Скабеева попросила Березу объясниться. В ответ он назвал ее «пропагандисткой», а Россию — «страной-гопником».

После этого Кадыров в своем Telegram-канале написал, что Березе следует извиниться за свой поступок, иначе «найдется истинный мужчина», который ему «влепит звонкую оплеуху».

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