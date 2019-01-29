Толкнувший российскую журналистку депутат отказался бояться Кадырова

Депутат Верховной рады Украины, член делегации в ПАСЕ Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву, прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о «звонкой оплеухе». Слова политика передает «Громадьске».

«Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, СБУ мне сообщила бы», — сказал он. Депутат добавил, что ходит по улицам Киева без охраны, пользуется общественным транспортом, и не видит причин менять что-либо в своей жизни.

Помимо этого, Береза заявил, что что не видит повода извиняться перед кем-либо.

Конфликт между Березой и Скабеевой произошел во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Депутат оттолкнул журналистку, после чего Скабеева попросила Березу объясниться. В ответ он назвал ее «пропагандисткой», а Россию — «страной-гопником».

После этого Кадыров в своем Telegram-канале написал, что Березе следует извиниться за свой поступок, иначе «найдется истинный мужчина», который ему «влепит звонкую оплеуху».

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