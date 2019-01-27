Российский сенатор собрался в Киев на дуэль с толкнувшим журналистку депутатом

Член Совета Федерации Игорь Морозов согласен приехать в Киев на дуэль с украинским депутатом Бориславом Березой, толкнувшим телеведущую Ольгу Скабееву. Об этом сам Морозов в воскресенье, 27 января, сообщил радиостанции «Говорит Москва».

Поездка состоится только по согласованию с руководством верхней палаты парламента. «Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос», — сказал Морозов. Если поездку не согласуют, он предложит третью страну в качестве места для дуэли.

24 января Береза в кулуарах ПАСЕ толкнул Скабееву во время интервью вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко. После этого Морозов вызвал Березу на дуэль. Сенатор выбрал в качестве оружия пистолет «Удав» и предложил украинскому депутату назначить место и время, где он «получит сатисфакцию» за оскорбление Скабеевой.

Береза принял вызов Морозова и сказал, что ждет его 5 февраля в 12.00 возле Верховной Рады. «Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь», — заверил украинский парламентарий.

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