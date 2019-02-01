Готовый стреляться ради Скабеевой российский сенатор не явился на дуэль

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов не явился в Киев на дуэль с депутатом Верховной Рады Украины Бориславом Березой. Об этом сам Береза сообщил в ходе прямой трансляции в Facebook.

Парламентарий, как и обещал, явился к зданию Верховной Рады 1 февраля в 12:00 по киевскому времени (13:00 мск), однако никого там не обнаружил.

«А где же рязанское недоразумение? Видимо, Морозов отморозился», — сказал Береза.

25 января Морозов вызвал Березу на дуэль, назвав того «животным». «Назовите место и время, где я получу сатисфакцию за оскорбление российской телеведущей Ольги Скабеевой. Условия дуэли: вы выбираете любое оружие мира, я — с пистолетом Ивана Козлова "Удав". Дистанция — 100 метров», — обратился сенатор к украинскому депутату. Береза заявил, что выберет для дуэли танк Т-72УА.

Причиной вызова на дуэль послужил инцидент, произошедший 24 января в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы. Скабеева заявила, что Береза толкнул ее и оскорбил.

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