Охранник Порошенко вцепился в корреспондента «России 1»

Сотрудник охраны президента Украины Петра Порошенко вцепился в руку корреспондента телеканала «Россия 1», сообщает Вести.Ru.

Это произошло в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Порошенко традиционно отказался общаться с российскими журналистами, заявив, что не станет с ними говорить, пока те не извинятся перед Украиной. Охранник украинского лидера, как пишет издание, входящее вместе с «Россией 1» в холдинг ВГТРК, при этом начал отталкивать корреспондента и схватил его за руку с микрофоном.

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Чем завершился инцидент, не уточняется, но ведущий выходящего на «России 1» ток-шоу «60 минут» Евгений Попов пообещал «все показать» в ближайшем выпуске передачи.

В январе соведущая Попова по «60 минутам» Ольга Скабеева рассказала, что во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы ее оскорбил и толкнул член украинской делегации, депутат Верховной Рады Борислав Береза. После этого ее также толкнул украинский журналист Сергей Сидоренко. В Совете Европы, как передавало РИА Новости, после этих инцидентов напомнили о правилах поведения.

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