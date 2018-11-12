Украинская журналистка потеряла работу из-за вопроса «олигарху» Порошенко

Украинская журналистка Марина Барановская заявила, что ее уволили из издания «Детектор медиа» (ДМ) после того, как она задала неудобный вопрос президенту страны Петру Порошенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Отношение руководительницы ДМ к моей работе и ко мне лично изменилось радикально и резко после того, как в конце февраля этого года я пришла в Мыстецький арсенал на пресс-конференцию Петра Порошенко и спросила, как он, президент-олигарх, чувствует себя в президентском кресле в стране, где люди выживают, а не живут. И не чувствует ли он ценностной несоответствия между самим собой и ситуацией в Украине», — написала Барановская.

Тогда президент Украины ответил, что его жизнь — не сахар, а затем пригласил журналистку провести с ним день, чтобы она в этом убедилась.

Барановская заявила, что в конце сентября с ней в одностороннем порядке расторгли трудовой договор. Женщина отметила, что это произошло на законных основаниях, так как она сотрудничала с редакцией в качестве физического лица-предпринимателя.

По словам журналистки, она сотрудничала с «Детектор Медиа» с 2010 года, и до определенного времени к ней не было претензий со стороны шеф-редактора Натальи Лигачевой.

«Об этом вопросе и ответе написали все украинские СМИ. И не только украинские. Мне действительно удалось провести день с Порошенко и об этом — мой документальный фильм "Один день с президентом"», — заявила женщина, отметив, что считает своим долгом отдельно поделиться своим видением ситуации, сложившейся после ее вопроса к Порошенко.

В конце поста Барановская написала, что ищет работу в СМИ, но пока безрезультатно.

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