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Украина приготовилась покинуть ПАСЕ

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Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в своем Facebook написал глава украинской делегации Владимир Арьев.

«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня», — отметил он, добавив, что происходящее сейчас в ПАСЕ является «фестивалем лицемерия и компромиссом с совестью».

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение для участия России на июньской сессии ПАСЕ носит исключительный характер.

Ранее в Киеве заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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