Названы условия возвращения России в ПАСЕ

Госскретарь Франции при министерстве иностранных дел по вопросам Европы Амели де Моншален перечислила условия возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает «Европейская правда».

«[Европейской стороной] жесты делаются, но этого недостаточно. Вторая сторона также должна сделать свою часть работы — заплатить взносы, а также согласиться, что комиссар по правам человека сможет без задержек выезжать в любое место России», — сказала Мошален.

Отмечается, что при этом ни одно названное условие не связано с Украиной.

Ранее 24 июня глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение для участия России на июньской сессии ПАСЕ носит исключительный характер.

19 июня сообщалось, что Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии ассамблеи.

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и на Украине. В Киеве заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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