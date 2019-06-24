Приглашение России на июньскую сессию ПАСЕ оказалось «исключительным»

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пригласила Россию и Боснию на сессию в июне в порядке исключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что приглашение для участия России на этой сессии носит исключительный характер. «Во-первых, Комитет предлагает разрешить в порядке исключения, на специальной основе парламентам, которые в настоящее не представлены в ассамблее — это парламенты Боснии и Герцеговины и Российской Федерации — представить полномочия своих делегаций в ходе июньской части нашей сессии», — сказала она.

Также сообщается, что ПАСЕ проголосовала против обсуждения на сессии темы о российских взносах в Совет Европы. Глава объединения хотела призвать Россию к ответственности за неуплату членских взносов.

19 июня сообщалось, что Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии ассамблеи.

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!