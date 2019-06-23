В ПАСЕ выступили за возвращение России

Многие страны Совета Европы выступили за принятие резолюции, позволяющей России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу политгруппы ассамблеи Тини Кокса.

Отмечается, что 24 июня в ПАСЕ рассмотрят доклад о приглашении представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию. Также в этот день изберут генсека Совета Европы и судей ЕСПЧ.

19 июня сообщалось, что Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.

Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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