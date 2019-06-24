Защищавший Россию на русском языке серб возмутил украинца в ПАСЕ

Представитель украинской делегации возмутился выступлением серба на русском языке в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

На русском языке говорил представитель Сербии Александр Шешель. Он назвал отстранение России от работы в ПАСЕ «большой антироссийской кампанией». В своей речи политик также затронул тему Крыма. Он отметил, что «крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие» (скорее всего, имеется виду поджог Дома профсоюзов в Одессе, в результате которого сгорели заживо 40 человек — прим. «Ленты.ру»).

В этот момент выступление Шешеля прервал представитель украинской делегации Алексей Гончаренко — депутат партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Он начал шуметь и кричать. Гончаренко сделали замечание, после чего серб смог закончить свое выступление.

Ранее 24 июня во Франции перечислили условия возвращения России в ПАСЕ.

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и на Украине. В Киеве заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов». Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение для участия России на июньской сессии ПАСЕ носит исключительный характер.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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