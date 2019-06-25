Мэй поддержала возврат России в ПАСЕ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возможное возвращение делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Такое заявление политик сделала на заседании в палате представителей, которое транслировалось на сайте органа.

«Членство в этой организации является одним из немногих возможных способов для международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека», — заявила Мэй.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина может прекратить участие в работе организации в случае возвращении туда России.

4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».

В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и воссоединение с Крымом. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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