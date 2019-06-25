Восстановление России в ПАСЕ отложили

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) полномочия делегации России были оспорены. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает Telegram-канал RT на русском.

Отмечается, что теперь утверждение откладывается на 24 часа. ТАСС сообщает, что вопрос рассмотрит специальная комиссия. Для того чтобы оспорить полномочия парламентариев, необходимо 30 человек. Голосование по докладам о полномочиях состоится во второй половине дня 26 июня.

Отмечается, что российская делегация сможет работать в зале в течение этих суток, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

Ранее стало известно, что ПАСЕ официально пригласила Россию поучаствовать в июньской сессии в исключительном порядке. Ассамблея приняла соответствующую резолюцию в ночь на 25 июня. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ — в частности, права голоса — в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.

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