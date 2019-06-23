Украина пригрозила России новой волной давления

Украина после 25 июня начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. Об этом в интервью украинскому 5 каналу заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

«Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков», — сказал он.

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Давление Киева будет краткосрочным и среднесрочным, добавил глава МИД Украины. Климкин также анонсировал много других действий. Какие конкретно, он рассказывать отказался, упомянув лишь некоторые ограничения морской активности России.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В России заявили о намерениях обжаловать решение суда, поскольку конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем. Обе стороны должны до 25 июня предоставить отчеты по событиям в проливе.

25 ноября прошлого года военные корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате корабли и их экипажи были задержаны. Москва назвала действия украинской стороны провокацией, было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. 15 апреля срок предварительного расследования по делу продлили до 25 августа.

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