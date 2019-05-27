Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам

Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, не изменилась ли позиция Кремля в связи с решением чрезвычайного суда.

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25 мая Международный трибунал ООН предписал России вернуть Украине арестованных моряков и три военных корабля.

В российском МИД, в свою очередь, заявили, что инцидент, который произошел в российских территориальных водах в ноябре прошлого года, не входит в юрисдикцию международного арбитража.

Киев пригрозил Москве «гамбургскими санкциями» в случае отказа выполнить решение трибунала.

Российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины после того, как они проигнорировали призывы прекратить опасное маневрирование. В результате были задержаны 24 моряка. Киев считает случившееся актом военной агрессии и призывает другие страны надавить на РФ. Москва подчеркивает, что украинские военнослужащие нарушили российские законы.

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