Киев захотел международного статуса для Керченского пролива

Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива. Об этом сообщила замглавы МИД Елена Зеркаль в интервью радио «Новое Время».

По ее словам, международные статус снимет многие вопросы, в том числе правовой неопределенности и «спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива». Она отметила, что Киеву важно обеспечить представление своих интересов именно в международном арбитраже.

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16 апреля бывший президент Украины Петр Порошенко направил обращение в Международный трибунал по морскому праву по поводу украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Он пояснил, что через считанные недели действия России будут признаны неправомерными, в связи с чем Москву обяжут освободить украинских граждан.

Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны 25 ноября 2018 года. Корабли вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Моряки были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев счел эти действия актом военной агрессии.

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