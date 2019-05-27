ФСБ прокомментировала политику Зеленского

Новое руководство Украины — президент Владимир Зеленский — выбрало курс, направленный на свертывание сотрудничества с Россией в пограничной сфере. Об этом в интервью «Российской газете» заявил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«Новое руководство не дезавуировало предыдущее заявления о непризнании Украиной российской юрисдикции на территориальные воды, прилежащие к Крымскому полуострову», — сказал Кулишов.

Кроме того, по его словам, Украина официально не отказалась от намерения повторить несанкционированный проход своих кораблей через Керченский пролив, в том числе с международными наблюдателями и представителями зарубежных СМИ.

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