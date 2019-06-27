Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в четверг, 27 июня, прямую трансляцию которого ведет УНИАН в Facebook.

По его словам, он сам узнает информацию о «международных шагах» страны из интернета.

«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины», — сказал украинский лидер, добавив, что ждет объяснений от МИД.

Ранее 26 июня сообщалось, что МИД Украины выразил протест против невыполнения Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об инциденте в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Материалы по теме Украина обвинила Россию в обстреле кораблей в Крыму Таран, перестрелка и погоня — все, что известно о конфликте на границе

Данные действия стали ответом ведомства на российскую ноту, в которой украинской стороне предлагается предоставить письменные гарантии, что в случае передачи Россией 24 задержанных моряков на Украине продолжится их уголовное преследование в соответствии с российским законодательством. МИД страны назвал это предложение неприемлемым и обостряющим конфликт между Киевом и Москвой.

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить задержанных моряков. В Москве, комментируя это решение, заявили о намерениях обжаловать его, поскольку Конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе.

25 ноября 2018 года украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пересекли российскую границу и, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, начали опасное маневрирование. В результате пограничное управление ФСБ России задержало корабли и их экипаж из 24 моряков. Москва назвала действия украинской стороны провокацией. Киев считает их задержание незаконным и называет этих моряков военнопленными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!