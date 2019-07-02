Рабинович счел Зеленского съевшей бациллу марионеткой

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает, что президент Украины Владимир Зеленский не управляет страной. Такое заявление он сделал в эфире канала «112 Украина». Запись доступна на YouTube.

«Такое впечатление, что Зеленского вывели, там ниточки какие-то, и он все говорил, когда этой ниточкой дергали, а сейчас все говорит, когда этой. Не такой это был человек буквально 30 дней назад. Что произошло? Какую бациллу он съел уже?» — задался вопросом политик.

Рабинович добавил, что не жалеет, что проголосовал за Зеленского, и отдал бы политику свой голос снова, если бы «ретроспективно вернулся назад», так как считает, что главной задачей на выборах было «остановить [бывшего президента Петра] Порошенко».

Ранее в июле Рабинович заявлял, что он и многие другие украинцы совершили ошибку, отдав голоса за действующего президента страны. «Мы верили Зеленскому, и ничего: освободили пленных — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с [олигархом Игорем] Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска"», — добавил он.

В ходе предвыборной кампании Порошенко неоднократно обвинял Зеленского в связях с Коломойским. Бывший глава государства называл политика марионеткой олигарха, которую он выставил на выборы с целью отомстить за национализацию в 2016 году принадлежащего Коломойскому «Приватбанка».

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