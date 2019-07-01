Зеленского назвали ошибкой украинцев

Граждане Украины совершили ошибку, когда выбрали Владимира Зеленского президентом. Об этом заявил депутат Верховной рады и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

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«Мы верили Зеленскому, и ничего: освободили пленных — плохо, тарифы — "я пошутил", мир — вообще неинтересен. Будем строить Донбасс с Коломойским, а Коломойский говорит: "Я покрашу два киоска"», — сказал он, добавив, что также ошибся, поскольку тоже отдал свой голос за Зеленского.

27 июня глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук провел встречу с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По ее итогам четверо украинцев вернулись из плена в Донбассе в одностороннем порядке. Владимир Зеленский раскритиковал действия Медведчука. Глава государства заявил, что не понимает, почему посредником в отношениях Киева и Москвы должен выступать политик, с которым он ни разу даже не встречался.

Прекращение огня в Донбассе и возвращение военнопленных было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Однако позднее он заявил, что украинские военнослужащие будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы в Донбассе.

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