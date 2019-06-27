Медведчук и республики Донбасса договорились об освобождении пленных

Председатель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником об освобождении нескольких украинских граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Главы республик согласились на передачу четверых пленных в одностороннем порядке в качестве «жеста доброй воли». Медведчук считает, что этот шаг должен стать «серьезным сигналом для действующей власти».

РИА Новости уточняет, что передача пленных пройдет в пятницу, 28 июня. Медведчук уверен, что это станет первым шагом для будущего сотрудничества в сфере обмена пленными.

Встреча Медведчука с Пушилиным и Пасечником прошла в Минске. Он заявил, что прибыл на нее с целью обсудить выполнение минских соглашений и обратиться к лидерам ДНР и ЛНР с просьбой об освобождении пленных в Донбассе, так как президент Украины Владимир Зеленский, по его словам, «для этого ничего не делает».

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.

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