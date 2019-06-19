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Медведчук рассказал о кумовстве с Путиным

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Виктор Медведчук

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью изданию «Би-би-си Украина» рассказал о том, как он стал кумом президента России Владимира Путина.

По его словам, инициатором этого стала его жена, украинская телеведущая Оксана Марченко. Именно она попросила президента России крестить их с Медведчуком дочь в 2004 году, потому что «очень хотела, чтобы он был крестным». По его словам, российский лидер с удовольствием на это согласился. По словам Медведчука, о традиции, согласно которой нельзя отказывать в просьбе стать крестным отцом, он узнал после того, как президент России стал его кумом. Знал ли об этой традиции Путин, когда соглашался, Медведчук не знает.

Говоря об отношениях российского лидера со своей дочерью, он заявил, что Путин регулярно поздравляет ее с днем рождения и с удовольствием общается, беседует с ней. По его словам, у его дочери хорошие отношения не только с крестным, но и с крестной — женой премьер-министра России Дмитрия Медведева Светланой. «Насколько это возможно, когда речь идет о таких людях», — уточнил он.

Медведчук уточнил, что назвать его отношения с Путиным дружескими или близкими нельзя, потому что говорить подобное об отношениях с такими людьми, как Путин, нелепо.

Ранее Медведчук заявил, что ему почти удалось договориться об обмене заключенными с Россией. В список для обмена должен был войти осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов. Обмен якобы был сорван из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко.

Виктора Медведчука на Украине многие осуждают за дружеские отношения с президентом России. Тем не менее после обострения двусторонних отношений в 2014 году он стал одним из ключевых каналов связи между Москвой и Киевом. Уровень его влияния журналисты характеризуют как «неформальный посол России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных. В конце мая этого года представители команды президента Украины Владимира Зеленского заявили, что дальнейшие переговоры между Москвой и Киевом будут проходить без участия Медведчука.

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