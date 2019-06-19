На Украине связали заключение Сенцова с убийством главы ДНР

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в 2018 году Москва и Киев почти договорились об освобождении осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом он сказал в интервью изданию «Би-би-си Украина».

По словам Медведчука, участвовавшего в переговорах, стороны «фактически почти договорились» относительно списков для «обмена», в которые также был включен Олег Сенцов. Однако этот обмен, как уточняет политик, так и не состоялся в связи с определенными событиями в Донецке.

На уточняющий вопрос журналистов, идет ли речь об убийстве экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, Медведчук ответил утвердительно.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка. Вскоре после его гибели власти ДНР сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают. К расследованию убийства привлекались сотрудники ФСБ России. В ведомстве склонны считать, что к преступлению причастны украинские спецслужбы.

В августе 2015-го суд признал Олега Сенцова виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. За эти деяния он был осужден на 20 лет строгого режима. Свою вину режиссер не признал. В мае 2018 года он начал голодовку с требованием освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым причисляет и себя. Он стал принимать пищу после 145 дней протеста, когда ему пригрозили принудительным кормлением. В октябре того же года режиссер стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли».

Виктор Медведчук — оппозиционный украинский политик, которого осуждают за тесные дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. С 2014 года уровень его влияния журналисты характеризовали как «неформальный посол России на Украине». Он участвовал в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных. В конце мая этого года представители команды президента Владимира Зеленского заявили, что дальнейшие переговоры между Москвой и Киевом будут проходить без участия Медведчука.

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