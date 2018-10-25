Олегу Сенцову присудили премию Сахарова

Отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова «За свободу мысли» за 2018 год, сообщает Associated Press.
Решение о присуждении ему награды принималось на сессии Европейского парламента. Кандидатуру Сенцова выдвигала правая фракция «Европейской народной партии».
Церемония вручения состоится 12 декабря.
Премия, названная в честь советского физика и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и присуждается людям и организациям за достижения в области защиты прав человека.
Олег Сенцов был осужден на 20 лет строгого режима в августе 2015-го. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Свою вину режиссер не признал. 14 мая 2018 года он начал голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым он себя причисляет. 6 октября, по истечении 145 дней протеста, он стал принимать пищу после угроз начать принудительное кормление. За время забастовки Сенцов похудел на 20 килограммов и серьезно подорвал здоровье: у него начались проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником.
18 сентября Верховная Рада Украины выдвинула режиссера на Нобелевскую премию мира.