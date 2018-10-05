Олег Сенцов прекратит голодовку из-за принудительного кормления

Голодающий в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов сообщил о готовящемся для него принудительном кормлении, из-за которого 6 октября ему придется прекратить свою забастовку. Об этом он написал в письме, которое передал своему адвокату Дмитрию Динзе. Обращение опубликовала «Новая газета».

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«В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается. Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящей. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18», — говорится в записке.

Сенцов сообщил, что за 145 дней протеста он похудел на 20 килограммов и подорвал здоровье, но так и не достиг своей цели. «Я благодарен всем, кто поддерживал меня, и прошу прощения у тех, кого я подвел», — добавил он.

Ранее 5 октября замначальника ФСИН Валерий Максименко сообщил, что Сенцов начал принимать пищу и прекратил свою акцию протеста якобы еще неделю назад. По его словам, «лучшие диетологи Москвы» разработали для осужденного специальную диету для вывода из голодовки. Первой его едой стала вареная курица, приготовленная врачом. В ведомстве отметили, что за время забастовки режиссер похудел на 12 килограммов.

Сенцов неоднократно отказывался от госпитализации и принудительного кормления, несмотря на ухудшающееся самочувствие. В сентябре он написал сестре письмо, в котором сообщил, что не надеется на благоприятный исход и уже написал завещание на свои работы. Его адвокат Дмитрий Динзе в начале октября говорил, что у осужденного начались проблемы с сердцем, печенью и почками, а также ревматизм нижней конечности. На свежем фото, предоставленном управлением ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Сенцов выглядел сильно исхудавшим.

В августе 2015-го Олег Сенцов был приговорен к 20 годам строгого режима по обвинению в терроризме. Суд признал его виновным в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Свою вину режиссер не признал. 14 мая 2018 года он объявил голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных, к которым он себя причисляет.

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