У голодающего 142 дня Сенцова начались проблемы с сердцем

Врачи диагностировали сердечную недостаточность у голодающего в ямальской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, сообщил «Настоящему времени» адвокат Дмитрий Динзе.

По словам Динзе, у Сенцова выявили проблемы не только с сердцем, но и с печенью и почками, а также ревматизм нижней конечности. На фоне голодовки у него изменились показатели крови.

Материалы по теме «У вас скучная телепередача» Как украинский режиссер Сенцов игнорировал российский суд

«Исходя из этого, в соответствии с заключением всех специалистов — врачей, которые его обследуют: кардиолог, невропатолог, может быть, даже хирург — ему назначают определенные препараты, которые он принимает дальше на голодовке», — сказал адвокат, добавив, что врачи рекомендовали режиссеру питательные смеси и капельницы глюкозы.

29 сентября управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию исхудавшего Сенцова на приеме у врача. Пресс-служба ведомства сообщала, что заключенному изменили лечение после проверки здоровья.

10 сентября в письме сестре режиссер указывал, что оценивает свое состояние как «стабильно-хреновое». Он писал, что его кровеносная система уже не справляется с питанием организма кислородом. «Ко всем старым спецэффектам» у него добавилась гипоксия, из-за которой начались головокружения, спутанность сознания, онемение конечностей. В середине августа медики предупреждали, что у осужденного могут отказать внутренние органы.

В 2015 году Олег Сенцов был осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Ему вменяли организацию нескольких поджогов, подготовку теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину он не признал. 14 мая 2018 года заключенный объявил голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных. За первые два месяца он похудел на 15 килограмм. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова называла его акцию протеста «лечебным голоданием».

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!