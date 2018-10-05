Олег Сенцов прекратил голодовку

Отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов прекратил акцию протеста на 145-м дне голодовки. Об этом «Интерфаксу» сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко.

В разговоре с «МБХ медиа» он уточнил, что голодовка была прекращена еще неделю назад.

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По информации «Московского комсомольца», первой пищей для осужденного стала вареная курица, приготовленная для него врачом. «Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья», — уточнил Максименко.

По его словам, что за время своей голодовки Сенцов похудел на 12 килограммов. «Его несколько раз вывозили в гражданскую больницу. Я благодарю медиков (персонал тюремной и гражданских больниц), благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь», — добавил замглавы ФСИН.

В начале октября адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что у голодающего режиссера начались проблемы с сердцем, печень и почками, а также ревматизм нижней конечности. Несколькими днями ранее управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию исхудавшего заключенного на приеме у врача.

Ранее Сенцов отказывался от принудительного кормления и госпитализации, несмотря на свое состояние. В сентябре он написал письмо своей сестре и признался, что не верит в благополучный исход и уже написал завещание на свои творческие труды.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за организацию нескольких поджогов, подготовку теракта в Крыму и взрывов в Симферополе. Свою вину режиссер не признал. 14 мая 2018 года он объявил голодовку и потребовал освободить из российских колоний всех украинских политзаключенных.

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