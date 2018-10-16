Голодовка довела Олега Сенцова до реанимации

Осужденный за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов находится в реанимации больницы города Лабытнанги после 145 дней голодовки. Об этом его сестра Наталия Каплан сообщила украинскому телеканалу «24».

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По словам Каплан, отказ от пищи привел к необратимым последствиям для здоровья: у Сенцова проблемы с сердцем, мозгом, желудком, печенью, почками, кишечником. «Его выводят из голодовки. Ситуация очень критическая. Никто не знает, чем это закончится», — добавила она.

Каплан отметила, что режиссер уже написал завещание. «Он не верит, что он выйдет или, может и верит, но уже не ждет этого. Я надеюсь, что мы его оттуда вытащим», — приводит ее словам РБК-Украина.

Долгое время Олег Сенцов отказывался от госпитализации. 6 октября он вынужденно прекратил голодовку после того, как его поставили перед фактом начала принудительного кормления. За 145 дней он похудел на 20 килограммов и серьезно подорвал здоровье, но его требование отпустить из российских тюрем всех украинских политических заключенных так и не было выполнено.

В августе 2015-го Сенцова приговорили к 20 годам строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, организации взрывов и поджогов в Севастополе, а также в незаконном хранении оружия и взрывчатки. Свою вину режиссер не признал. Акцию протеста он начал 14 мая 2018 года.

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