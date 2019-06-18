Зеленский попросил Европу помочь отстроить Донбасс заново

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европы помочь в восстановлении Донбасса. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента.

«И здесь Европа может помочь. Нам нужно восстанавливать школы, детсады, дороги, которых нет», — заявил Зеленский на встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Также Зеленский рассказал, что планирует перезапустить антикоррупционные органы, отменить депутатскую неприкосновенность и вернуть ответственность за незаконное обогащение. «Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет», — подчеркнул он.

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Ранее 18 июня Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе. По его словам, первым шагом мог бы стать обмен пленными и удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Он считает, что это свидетельствовало бы о намерении обеих сторон урегулировать этот конфликт.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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