Донбасс разочаровался в Зеленском

Новый президент Украины Владимир Зеленский повторяет риторику своего предшественника Петра Порошенко. Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает «Донецкое агентство новостей».

«Его отказ от прямого диалога с республиками Донбасса — яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины, — глава республики. — Мы очень разочарованы».

При этом Пушилин выразил надежду, что новый президент Украины осознает, что для перемен необходимо изменить подход к решению проблемы.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник на своем официальном сайте заявил, что Зеленский использовал тему мира исключительно как лозунг своей предвыборной кампании и не собирался ему следовать. Как и Пушилин, он уверен, что политика нового украинского лидера не будет отличаться от политики Порошенко.

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«Надеюсь, что когда-то он осознает, что в его руках была уникальная возможность все изменить, и он будет сожалеть, что ничего не изменил», — считает Пасечник.

18 июня Зеленский находится с официальным визитом в Берлине. На встрече с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле он заявил, что обмен пленными мог бы стать свидетельством мирных намерений обеих сторон конфликта в Донбассе.

17 июня во время своего официального визита в Париж Зеленский поправил президента Франции Эммануэля Макрона, когда тот упомянул готовность президента Украины к разговору с жителями Донбасса. Зеленский подчеркнул, что Киев не намерен вести диалог с «сепаратистами» и собирается урегулировать ситуацию на юго-востоке страны только в минском формате.

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