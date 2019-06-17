Зеленский указал на ошибку Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибку в речи его французского коллеги Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», который вел прямую трансляцию с пресс-конференции.

Глава Франции заявил, что видит готовность украинского лидера находить новые форматы минских переговоров, добиваться прекращения огня и вести диалог с «сепаратистами».

Зеленский подчеркнул, что Украина не готова устраивать диалог с «сепаратистами», несмотря на решение продолжать переговоры в минском формате.

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