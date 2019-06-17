Зеленский поставил России условия для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых возможно продолжение переговоров в «нормандском формате». Об этом он заявил по итогам встречи в Париже со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости.

Зеленский указал, что Киев пока не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. «Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — пояснил он. Зеленский сообщил о готовящейся встрече внешнеполитических советников стран «нормандской четверки» – Украины, России, Германии и Франции — они будут обсуждать встречу на уровне глав государств.

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Макрон в свою очередь указал на необходимость установить определенные условия для продолжения переговоров. «Есть вопрос заключенных, вопрос прекращения огня, есть все то, что документирует минский процесс с самого начала», — уточнил он.

В конце мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сказал, что Зеленский на тот момент не имел никаких контактов с Москвой, поскольку перед тем как вступить в переговоры, Киев должен сформировать переговорную позицию. Данилюк добавил, что шаги по выстраиванию диалога с Россией Украина собирается делать при участии западных посредников.

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