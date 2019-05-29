Макрон сообщил об условиях для встречи по Донбассу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов созвать встречу в «нормандском формате», как только для этого сложатся политические условия, передает РИА Новости.

Макрон также сообщил, что в скором времени планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что, возможно, прибудет в Киев с официальным визитом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит в «нормандском формате» должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения политической команды на Украине. Он отметил, что переговоры должны носить конструктивный характер. «Никто не является сторонником встречи ради встречи», — добавил Песков.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран утвердили в Минске документ, предусматривающий, в частности, введение в регионе режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!