Раскрыт подход Кремля к саммиту в нормандском формате

Саммит в нормандском формате должен проходить на фоне сформировавшегося мировоззрения политической команды на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 24 мая.

«Такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине», — сказал он.

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Представитель Кремля отметил, что переговоры должны носить конструктивный характер. «Никто не является сторонником встречи ради встречи», — добавил он. В то же время он заверил журналистов в приверженности Москвы нормандскому процессу.

Ранее в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили минские соглашения.

21 мая российский президент Владимир Путин затронул эту тему в телефонном разговоре с Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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