Зеленский рассказал о поездке к Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского. Встреча продлилась около часа, сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, на встрече обсуждались самые важные вопросы для украинского общества. «Говорили о жизни, о главном говорили, о прекращении войны в Донбассе», — сказал он, отказавшись от дальнейших пояснений. Политик счел атмосферу встречи приятной и добавил, что общение вышло конструктивным.

Во время визита в Париж Зеленского сопровождали члены его штаба: бывший министр финансов Украины Александр Данилюк, бывший замминистра юстиции и бывший сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапко, а также руководитель штаба Иван Баканов.

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Ранее в пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что Зеленский и Макрон планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, вероятно, будет затрону тема нормандского формата переговоров по ситуации в Донбассе. После встречи с Зеленским Макрон принял действующего президента Украины Петра Порошенко.

10 апреля была опубликована предварительная политическая программа лидера президентской гонки. Он намерен расширить «нормандский формат» переговоров, пригласив к участию Великобританию и США, а также напрямую общаться с российской стороной на минских переговорах. При этом политик не планирует подключать к процессу урегулирования представителей самопровозглашенных республик Донбасса.

Кроме того, штаб Зеленского также готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту США Дональду Трампу.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, запланированный на 21 апреля, прошли Зеленский с результатом более 30 процентов и действующий глава государства Петр Порошенко, набравший почти вдвое меньше.

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