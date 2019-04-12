Меркель объяснила визит Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему пригласила в Берлин президента Украины Петра Порошенко за неделю до второго тура выборов. Об этом она рассказала на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Меркель отметила, что постоянно поддерживает связь с украинским президентом, они неоднократно виделись на различных конференциях и мероприятиях. «Я считаю важным, чтобы мы оставались в контакте», — пояснила она.

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До этого глава предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев назвал визит в Берлин знаком внимания Германии к выборам президента Украины в целом и к действующему главе государства как кандидату. В то же время представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявлял, что приглашение нельзя интерпретировать как поддержку кандидатуры Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко в ходе совместного брифинга с Меркель заявил, что продолжит бороться с российским проектом газопровода «Северный поток-2» до самого конца.

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли комик Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший около 16 процентов. Согласно первым рейтингам соцопросов перед вторым туром, Зеленский по популярности опережает своего оппонента почти на 30 процентов.

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