Порошенко в Германии объявил войну газопроводу в Германию

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что продолжит бороться с российским проектом газопровода «Северный поток-2» до самого конца. Слова главы государства, который в настоящий момент находится в Германии с официальным визитом, передает ТАСС.

«Мы не прекратим нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство, предлагая немецким компаниям участвовать в управлении украинской газотранспортной системой», — отметил украинский лидер в ходе совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Порошенко, который вскоре может покинуть пост президента по итогам намеченного на 21 апреля второго тура выборов главы государства, отметил, что Киев готов рассматривать и иные варианты решения проблемы. Подробности этих планов он не раскрыл.

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Украина видит в российских проектах газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» угрозу для транзита через собственную территорию российского газа. Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее раскрыл план на случай отказа России от транзита газа по территории страны.

Откажется ли Россия от транзита газа через Украину, пока неизвестно: принятые в апреле поправки в Газовую директиву ЕС не позволяют заполнить «Северный поток-2» только российским газом, что ставит под сомнение полное исполнение контрактов на поставку в обход украинской территории.

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